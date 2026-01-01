Из-за дождей по берегам Чусовой в Прикамье произошли многочисленные оползни Туристов просят отказаться от сплавов Поделиться Твитнуть

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Обстановка на Чусовой в Пермском крае резко ухудшилась. Обильные осадки привели к многочисленным оползням на береговой линии. Об этом сообщает краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

По данным минприроды, уровень воды в реке находится на критически высокой отметке. Наиболее сложная ситуация сложилась на участке от урочища Журавлик до с. Кын включительно. Отрезок считается одним из самых популярных у туристов, сплавляющихся по Чусовой.

Специалисты отмечают: из-за половодья на маршруте отсутствуют условно-безопасные стоянки, по руслу плывут деревья, коряги и бытовой мусор, образуя заторы и подводные преграды. На берегах возможны внезапные обвалы, оползни и камнепады.

В министерстве подчеркнули: эти факторы повысили сложность прохождения маршрутов до категории весенней воды, что создаёт прямую угрозу даже для опытных туристов. В связи с этим в региональном Минприроды рекомендуют воздержаться от сплавов по Чусовой и от посещения туристских объектов, расположенных на её берегах, до полной стабилизации уровня воды.

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