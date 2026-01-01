За сутки в Пермском крае ликвидировано пять пожаров Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 14 июля 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано пять пожаров. Три возгорания зафиксировано в Перми, еще по одному в Добрянском и Кунгурском муниципальных округах. Пострадавших и погибших нет.

В целях стабилизации пожарной обстановки в регионе была усилена профилактическая работа. 188 групп в составе 420 человек провели масштабные мероприятия по предупреждению возгораний. Специалисты осуществили 1748 обходов жилых домов, проинструктировали о мерах пожарной безопасности 2504 человека и распространили 2054 памятки и листовки.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей и гостей региона быть бдительными. При обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщать по телефонам 01, 101 или 112.

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