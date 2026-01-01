За сутки в Пермском крае ликвидировано пять пожаров
Пострадавших нет
За минувшие сутки, 14 июля 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано пять пожаров. Три возгорания зафиксировано в Перми, еще по одному в Добрянском и Кунгурском муниципальных округах. Пострадавших и погибших нет.
В целях стабилизации пожарной обстановки в регионе была усилена профилактическая работа. 188 групп в составе 420 человек провели масштабные мероприятия по предупреждению возгораний. Специалисты осуществили 1748 обходов жилых домов, проинструктировали о мерах пожарной безопасности 2504 человека и распространили 2054 памятки и листовки.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей и гостей региона быть бдительными. При обнаружении признаков пожара необходимо немедленно сообщать по телефонам 01, 101 или 112.
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