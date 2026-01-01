На улице Строителей в Перми установили 120 гидровазонов и высадили 1,6 тысячи цветов Поделиться Твитнуть

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По информации из городского департамента дорог и благоустройства, в Перми продолжается установка вертикального озеленения. На ул. Строителей работы завершены: там установили 120 гидровазонов с системой накопления воды. Благодаря этому почва в вазонах будет постоянно увлажняться, а цветы — получать необходимое количество воды без частого ухода. В эти контейнеры уже высадили более 1,6 тыс. цветов.

Сейчас монтаж вертикального озеленения ведётся на пл. Центрального рынка. Здесь установят 20 вазонов моделей «Лагуна» и «Лиана», в которые высадят 680 цветов и 12 растений многолетних гортензий.

В ближайшее время цветочные каскады появятся на ул. Героев Хасана, между улицами Чернышевского и Хлебозаводской. На этом участке установят 28 дуг с цветами. На Комсомольском проспекте разместят 30 цветочниц «Ренессанс», а на территории рядом с фабрикой «Гознак» — три цветочницы «Тауэр».

В Перми в рамках вертикального озеленения в гидровазоны планируют высадить более 5,5 тыс. однолетних и многолетних цветов.

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