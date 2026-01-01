Аналитики назвали сферы с самыми высокими зарплатными ожиданиями в Пермском крае При этом 44% соискателей в регионе не готовы снижать свои финансовые требования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне самые высокие зарплатные ожидания в Пермском крае зафиксированы у представителей высшего и среднего менеджмента, а также у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга. При этом 44% соискателей в регионе не готовы снижать свои финансовые требования ради сохранения текущего места работы или гарантированного трудоустройства.

Руководители высшего и среднего звена ожидают доход на уровне 150 тыс. руб., тогда как среднее предложение работодателей составляет 100 тыс. Специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу рассчитывают на 128 тыс. при предлагаемом уровне оплаты в 119,8 тыс.

В десятку профессиональных областей с наиболее высокими ожиданиями также вошли добыча сырья, производство и сервисное обслуживание, сельское хозяйство, строительство и недвижимость, информационные технологии, автомобильный бизнес, закупки и рабочий персонал. Ожидания соискателей в этих сферах стартуют от 80 тыс.

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, в сельском хозяйстве, строительстве, добыче сырья, автомобильном бизнесе и среди рабочих работодатели зачастую предлагают зарплаты, превышающие ожидания кандидатов. Это свидетельствует о высокой конкуренции за квалифицированные кадры. В то же время в управленческих и экспертных направлениях, а также в сфере производства, информационных технологий и закупок соискатели ориентируются на более высокий уровень дохода, что отражает высокую стоимость их компетенций и уровень ответственности.

Исследование также показало степень готовности кандидатов идти на уступки. Наименее гибкими в финансовых вопросах оказались работники автомобильного бизнеса (55% не готовы снижать запросы), сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), строительства (50%) и высшего менеджмента (49%).

Наибольшую гибкость продемонстрировали специалисты сферы искусства, развлечений и массмедиа, среди которых 35% готовы пойти на снижение зарплатных требований ради получения оффера. За ними следуют сотрудники маркетинга, рекламы и PR (37%), а также сферы безопасности (39%).

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