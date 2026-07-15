В Перми продают чайный магазин «Плантация» Цена — 1,5 млн руб. Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

В Перми продают чайный магазин «Плантация», расположенный в ТРЦ «iMall Эспланада». Цена — 1,5 млн руб. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

«Пpодается мeбель и готовaя плoщaдкa для вaшeго бизнеса, рaсположeннaя в cамом центpe гopодa в зoне выcoкогo пeшехoднoго тpафикa», — говорится в объявлении.

Уточняется, что магазин по этому адресу находится менее года. В цену бизнеса включены материальные активы стоимостью более 2,5 млн руб. на момент запуска: мебель, электрика, кондиционер, телевизор, кассовое оборудование, склад.

Также сообщается, что в продаже находится еще одна точка чайной сети. За покупку обеих собственник готов предложить скидку. Кроме этого, владелец готов рассмотреть обмен на актив стоимостью 2 млн руб.

Причина продажи — переезд собственника в другой город.

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