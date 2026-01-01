Дмитрий Махонин обсудил с главой минсельхоза перспективы развития сельского хозяйства в Прикамье Поделиться Твитнуть

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу. На ней они обсудили текущие результаты и планы развития агропромышленного комплекса региона.

Одной из главных тем обсуждения стала реализация инвестиционного проекта АО «Агро-Альянс», направленного на глубокую модернизацию свиноводческого комплекса предприятия. АО «Агро-Альянс», основанное в 1975 году, является крупнейшим производителем свинины в регионе и в советское время занимало лидирующие позиции в отрасли. При поддержке федерального минсельхоза планируется получение льготного кредита для финансирования модернизации. Это позволит предприятию к 2030 году ежегодно производить 36 тыс. тонн свинины в живом весе.

Кроме того, обсуждались проекты в сфере молочного животноводства. К 2030 году планируется увеличить производство молока до 750 тыс. тонн ежегодно. Для стимулирования этих проектов была введена новая мера поддержки — статус «приоритетный», который присваивается инвестиционным проектам в области животноводства.

Губернатор также отметил, что Пермский край активно участвует в государственной программе эффективного вовлечения в сельскохозяйственный оборот земель и развития мелиорации. Благодаря межеванию и кадастровым работам за последние годы в оборот вовлечены десятки тысяч гектаров. В этом году подготовлены документы на значительные площади земли, а субсидии распределены между муниципалитетами.

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