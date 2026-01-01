Бойцов танкового батальона из Пермского края наградили медалями в зоне СВО Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Бойцы танкового батальона «Уральские медведи», участвующие в боевых действиях в зоне специальной военной операции, были удостоены высшей региональной награды — медалей «За заслуги перед Пермским краем». Об этом сообщили в минтербезе региона.

Эти награды, доставленные на передовую Единым центром поддержки, торжественно вручили отличившимся военнослужащим. Их заслуги включают спасение десятков жизней боевых товарищей, уничтожение опорных пунктов и беспилотников противника.

Танковый батальон «Уральские медведи» сформирован из жителей Прикамья.

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