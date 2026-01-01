В Прикамье разработают типовой порядок уведомления о возможных конфликтах интересов Поделиться Твитнуть

По инициативе спикеров местных дум парламент Пермского края организовал семинар для депутатов по вопросам конфликта интересов. На мероприятии выступили представители администрации губернатора и прокуратуры Пермского края. Потребность в такой встрече возникла из-за увеличения количества запросов от муниципалитетов, где депутаты сталкиваются с судебными разбирательствами и сложностями в применении законодательства. Об этом пишет тг-канал «На местах».

Председатель Законодательного собрания Пермского края и Совета представительских органов Валерий Сухих подчеркнул значимость выработки общих подходов. «Коллеги из муниципалитетов обратились с просьбой обсудить правоприменительную практику по вопросам конфликта интересов. Краевой парламент всегда открыт для таких обсуждений, чтобы совместно находить решения, обеспечивающие стабильность законотворческой работы в территориях края», — отметил Сухих.

По данным администрации губернатора, в настоящее время завершается разработка типового порядка уведомления о возможных конфликтах интересов. В регионе уже действует профильная комиссия.

В ходе семинара депутаты задали вопросы о порядке самоотвода при голосовании. В связи с тем, что в местных думах нередко присутствуют руководители бюджетных и подрядных организаций, вопросы распределения бюджетных средств на ремонт дорог и инфраструктурные объекты создают риски конфликта интересов. Представитель прокуратуры Пермского края отметил, что конфликт интересов относится к оценочным категориям и требует индивидуального рассмотрения каждого случая.

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении взаимодействия и консультаций.

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