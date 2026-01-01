Аренда частных домов в Пермском крае подорожала на 5,8% Высокий летний сезон смог слегка поднять ставки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики портала «Мир квартир» зафиксировали рост стоимости аренды домов в 57 из 83 регионов России за первое полугодие 2026 года. По России в целом стоимость аренды домов увеличилась на 2,9%, до 47 707 руб. в месяц. А в Пермском крае рост составил 5,8%, до 56 793 руб. в месяц.

Наибольший рост отмечен в Смоленской (+59,8%) и Тульской области (+57,7%) и республике Коми (+49,6%). Самое значительное снижение аренды произошло в Северной Осетии (—40%), Саратовской (—35,4%) и Томской области (—32,7%).

«В сегменте аренды домов наблюдается та же динамика, что и в сегменте аренды квартир: сильный рост ставок произошел в 2024 году, а с начала 2025 года они начали падать, и этот процесс продолжался до мая сего года, когда ситуация наконец переломилась, — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». — Высокий летний сезон смог слегка поднять ставки, однако спрос на аренду частных домов сейчас не такой интенсивный, как в аналогичный период 2020-2024 годов, на волне пандемийного и постпандемийного интереса к загородной жизни. Предложение с начала года увеличилось на 17%. Не исключено, что с сентября цены снова пойдут вниз».

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