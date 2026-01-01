В Перми приёмку к новому учебному году прошли 37 образовательных учреждений Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Перми начала работу специальная межведомственная комиссия из представителей департамента образования, полиции, ФСБ и Росгвардии. Специалисты проверяют образовательные учреждения краевого центра на пожарную и антитеррористическую безопасность, состояние столовых, систем охраны и видеонаблюдения и пр.

Проверку уже прошли 37 учреждений. До 3 августа предстоит оценить готовность ещё 142 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Перед началом учебного года образовательные учреждения проводят текущий ремонт помещений, обновляют мебель и приводят учебные классы в соответствие нормативным требованиям. Также реализуется капитальный ремонт инфраструктуры.

Мэр Перми Эдуард Соснин напомнил, что в этом году такие работы запланированы в 18 учебных заведениях. Финансирование осуществляется за счет федеральных средств и поддержки краевого правительства.

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