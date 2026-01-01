МЧС предупредило об очень сильных дождях и грозах 15 июля в Прикамье Поделиться Твитнуть

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По информации Пермского ЦГМС, 15 июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. В ночные и дневные часы в некоторых районах края прогнозируются сильные и очень сильные дожди, а также грозы. В связи с этим возможны аварии на системах ЖКХ, образование заторов и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует не находиться вблизи линий электропередачи, при авариях на электросетях обесточить все электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности; водителям — быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия; пешеходам — проявлять осторожность при переходе проезжей части.

Во время грозы нужно избегать прогулок и поездок, покинуть открытые пространства и укрыться в помещениях; отключить электроприборы и закрыть форточки; не прятаться под высокими деревьями на улице.

Для вызова экстренных служб используйте номера: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (звонок бесплатный).

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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