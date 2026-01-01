Росгвардейцы получили награды за задержание расклейщиков объявлений в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

В Индустриальном районе Перми, по ул. Комбайнеров, 88б, два сотрудника Росгвардии задержали троих нарушителей, которые расклеивали незаконные рекламные объявления на гаражах. Все задержанные были привлечены к административной ответственности.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудники Росгвардии получили благодарность от администрации Перми. Награду вручил заместитель главы администрации города Алексей Туров.

В мэрии отметили, что за несанкционированное расклеивание рекламных объявлений в первом полугодии этого года было задержано 16 нарушителей.

Незаконные объявления чаще всего размещают на фасадах, трансформаторных будках, заборах, дорожных знаках, гаражах и даже урнах.

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