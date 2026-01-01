Прикамье вошло в топ-10 регионов по цифровой трансформации Край поднялся в рейтинге с 64-го на 9-е место Поделиться Твитнуть

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На координационном совете по развитию цифровой экономики Пермского края обсудили реализацию региональной программы цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, транспорта, спорта и туризма.

Заместитель председателя правительства региона Александр Щеглов отметил успехи в импортозамещении, информационной безопасности и госуслугах.

Министр цифрового развития Петр Шиловских сообщил о достижении уровня цифровизации 90,32%, включая 100%-ный охват связью и интернетом населённых пунктов с населением более 100 человек.

Замминистра здравоохранения Оксана Мелехова рассказала о развитии дистанционной медицины: 82% записей к врачу уже дистанционные, пациенты получают электронные документы в личном кабинете на «Госуслугах».

Руководитель ФП «Цифровая Россия» Светлана Лукина отметила промышленный потенциал, научную базу и ИТ-сообщество региона, а также активное внедрение ИИ.

На совете создали пять комиссий для разработки и контроля проектов цифровой трансформации, включая развитие ИИ и подготовку кадров.

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