Корректировку проекта канализации в пермском микрорайоне оценили в 253,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр закупок объявил конкурс на выполнение инженерных исследований и корректировку проектной документации для реконструкции системы очистки сточных вод в пермском микрорайоне Крым. Все работы планируется завершить до 14 октября 2026 года, а максимальная сумма контракта составляет 253,6 млн руб., об этом пишет «Рифей».

Подрядчик должен обновить инженерные изыскания, провести телеметрические обследования уже существующих участков сети, внести изменения в проектную и сметную документацию и согласовать рабочую документацию с ресурсоснабжающими организациями.

Реконструкции подлежит только первая очередь проекта.

В 2019 году проект был одобрен государственной экспертизой, а в 2020 году ООО «Проектно-кадастровый центр «Основа» выдало техническое заключение по результатам обследования отдельных участков уже построенных сетей.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.