За 13 июля в Пермском крае потушили четыре пожара Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 13 июля 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано четыре пожара. Два из них произошли в Перми, по одному — в Нытвенском и Березниковском муниципальных округах. В результате этих пожаров никто не пострадал, сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Для предотвращения новых возгораний 13 июля на территории Пермского края 183 профилактические группы, насчитывающие 407 человек, провели 1629 обходов жилых домов; проинструктировали 2543 человека по правилам пожарной безопасности; распространили 2026 листовок с информацией о мерах предосторожности.









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