Телетрапы в пермском аэропорту запустят осенью 2026 года Они уже полностью готовы к эксплуатации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Запуск телетрапов в пермском аэропорту намечен на начало осени 2026 года, сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков в эфире радио «КП-Пермь».

На территории аэропорта продолжается укладка асфальта на пешеходных дорожках, установка освещения и ограждений, а также строительство насосной станции. Все работы выполняются пермскими подрядчиками. По словам Вешнякова, администрация края не выступает заказчиком проекта, ответственность за его реализацию возложена на федеральный центр. Однако региональные власти внимательно следят за ходом строительства.

Телетрапы уже полностью готовы к эксплуатации, и их регулярно проверяют технические специалисты. Параллельно с этим ведётся строительство рулёжных дорожек. Планируется, что все элементы аэропортовой инфраструктуры будут запущены одновременно. Основная цель — завершить все работы к сентябрю.

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