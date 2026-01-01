В Прикамье продолжается капитальный ремонт здания Чайковского историко-художественного музея Работы планируется завершить в 2026 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства культуры Пермского края

В Чайковском идут работы по капитальному ремонту здания историко-художественного музея (ул. Мира, 21). Обновление помещений в 2026 году проводится в рамках ФП «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

По данным Министерства культуры Пермского края, на данный момент в музее отремонтированы центральная лестница, гардероб и санузлы. Подрядная организация провела электромонтажные работы и заменила радиаторы отопления. На последнем этаже пятиэтажного здания музея идёт ремонт лестницы и кабинетов библиотеки, на трёхэтажном здании завершаются работы по обшивке фасада.

Напомним, два здания музея были построены в 1961 и 1974 годах. В них располагаются девять постоянных музейных экспозиций, выставочный зал для передвижных выставок, виртуальный концертный зал, а также помещения фондохранения, библиотека, кабинеты сотрудников. За все годы эксплуатации капитальный ремонт не проводился. Поэтапное обновление помещений музея началось в 2021 году по различным программам.

В пресс-службе краевого минкульта рассказали, что в 2021 году были заменены электропроводка и система освещения, отремонтирован выставочный зал на третьем этаже. В 2025 году отремонтирована система отопления, залы экспозиции, покрашены стены, закуплено новое оборудование для хранения экспонатов, установлены климат-система и новое освещение.

В 2026 году ремонтные работы ведутся на фасаде здания, кровле, в подвале, гардеробе и санузлах. Экспонаты музея первого и второго этажей остаются в выставочных залах, часть экспонатов третьего этажа перемещены в фондохранилище. Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.





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