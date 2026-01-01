В Прикамье инвесторов просят восстановить памятники архитектуры в Усолье Власти готовы отдать объекты в долгосрочную аренду по цене 1 рубль за квадратный метр Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВК Елены Ермолиной / vk.com/ermolina59

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина анонсировала привлечение частных инвестиций для восстановления сразу пяти объектов культурного наследия в Усолье. По её словам, у региона появилась возможность вернуть к жизни уникальные здания конца XIX — начала XX века.

Среди выставленных на торги лотов следующие объекты:

— «Дом жилой церковнослужителя» (ул. Преображенская, 9) — образец городской застройки начала прошлого века;

— «Дом жилой и колбасное заведение Кузнецова» (ул. Преображенская, 8) — памятник купеческой архитектуры с кирпичными сводчатыми перекрытиями первого этажа, которые изначально делались из соображений пожарной безопасности при размещении производства;

— «Господский дом» (ул. Спасская, 21) — знаковая резиденция управляющих соляными промыслами князей Голицыных, авторство проекта которой приписывают архитектору Андрею Воронихину или мастерам его школы;

— «Типография М.А. Тарасова» (ул. Спасская, 16), построенная в 1915 году;

— «Дом Кузнецова (магазин Бушкевича)» (ул. Богородская, 10) — бывший торговый центр старого Усолья, где на первом этаже располагалась лавка с товарами от тканей до бакалеи, а второй этаж был отведен под жилье.

Для потенциальных инвесторов предусмотрены льготные условия программы «аренда за символическую плату». Подать заявку на участие в торгах можно до 21 августа.

«Очень хочется, чтобы у каждого из этих зданий появился заботливый хозяин. От уважения к прошлому зависит будущее», — подчеркнула главный архитектор региона.

Условия участия предполагают аренду объектов по ставке 1 руб. за 1 кв. м на срок до 49 лет. Кроме того, участникам программы доступно льготное финансирование реставрационных работ по ставке от 6 до 9% годовых. Взамен новый правообладатель обязан строго соблюдать требования законодательства по сохранению памятника и провести комплексную реставрацию в установленные сроки.

С полным перечнем исторических зданий, доступных для аренды или приобретения, можно ознакомиться на федеральном портале наследие.дом.рф.

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