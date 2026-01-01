В Перми виновника смертельного ДТП приговорили к 10 годам колонии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд в Перми вынес приговор бывшему сотруднику органов внутренних дел, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно материалам дела, в ночное время 26 октября 2025 года фигурант управлял автомобилем Toyota RAV4 на автодороге Новые Ляды—Сылва. На 2 км трассы он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. В результате аварии водитель и пассажир отечественной машины погибли на месте, еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сразу после столкновения виновник скрылся с места ДТП.

Мужчина был задержан следователями и сотрудниками полиции. Освидетельствование зафиксировало у него состояние алкогольного опьянения. Следователями следственного отдела по Свердловскому району Перми был проведен необходимый комплекс процессуальных действий: осмотр места происшествия, допросы очевидцев, а также назначены судебно-медицинская, автотехническая и пожарно-техническая экспертизы.

Суд признал доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора по пп. "а" и "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Подсудимый приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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