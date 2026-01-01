Из Пермского края в Таджикистан экспортировали более 25,7 тысячи кубометров лесоматериалов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января по 14 июля 2026 года из Пермского края в Таджикистан было отправлено 25,75 тысячи кубометров лесоматериалов.

Очередная партия леса успешно прошла процедуру государственного контроля. 14 июля специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю осуществили карантинный фитосанитарный досмотр 240 кубометров пиломатериалов, подготовленных к отправке в Республику Таджикистан.

Для подтверждения безопасности груза в рамках досмотра были отобраны образцы древесины, которые направили на экспертизу в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». По результатам лабораторных исследований карантинных вредных организмов не выявлено.

В ведомстве отметили, что вся проверенная продукция полностью соответствует строгим карантинным фитосанитарным требованиям. На продукцию были оформлены необходимые сертификаты, после чего лес был допущен к экспорту.

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