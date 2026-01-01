Осенью Пермский край примет главный музейный конкурс страны Всего поступило 177 заявок от 136 музейных команд Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В октябре Пермский край станет площадкой для финального этапа всероссийского конкурса и форума «Музейный Олимп». Как отметили в минкульте региона, для Пермского края это большая честь и значимый шаг в развитии музейного дела.

Оргкомитет конкурса уже подвёл итоги заявочной кампании. Всего поступило 177 заявок от 136 музейных команд со всей страны — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Впереди у экспертов сложная работа: до 1 сентября — первичная оценка заявок и глубинные интервью с авторами для формирования лонг-листа. До 10 сентября состоится очное заседание экспертного совета, где будет определен короткий список финалистов.

Сам форум «Музейный Олимп» пройдёт 12-15 октября в необычном формате — на борту теплохода по маршруту Пермь—Елабуга—Пермь. А 16 октября в Перми пройдёт торжественная церемония награждения победителей.

Организаторы и партнёры проекта: Российский национальный комитет ИКОМ, Президентский фонд культурных инициатив и Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

«Музеи сегодня — это не про «тихое хранение». Это про смыслы, передовые технологии работы с пространством, образование и, конечно, про изменение культурного ландшафта целых городов. Именно поэтому для Пермского края огромная честь и закономерный шаг — принимать финал Всероссийского конкурса и форума «Музейный Олимп». Для нас это не просто престижное событие, а важнейший вектор развития. Мы системно развиваем музейное дело во всех территориях края. Нам есть чем удивить коллег со всей России — от смелых проектов в малых городах до нашей долгожданной, грандиозной Пермской художественной галереи, которая станет одной из главных точек притяжения форума», — прокомментировала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

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