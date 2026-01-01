Российский представитель Lacoste возьмёт на себя управление пермским магазином На время передачи управления магазин будет закрыт на три дня Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В июле в пермском торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» произойдёт смена управляющей компании магазина Lacoste. Вместо пермского оператора руководство перейдёт к российскому представителю бренда. Как отметили в пресс-службе ТРК, это позволит значительно расширить ассортимент и обеспечить наличие самых актуальных товаров.

На время передачи управления магазин будет закрыт на три дня. После этого он откроется с обновлённым ассортиментом. Lacoste продолжит работу на первом этаже первой очереди ТРК, занимая площадь 126 кв. м.

Lacoste — французский бренд, основанный в 1933 году. На сегодняшний день розничная сеть Lacoste насчитывает более тысячи магазинов по всему миру, включая Европу, Азию и США. В торговом центре «СемьЯ» бренд представлен с 2011 года.

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