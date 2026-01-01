В Перми строительство второй очереди моста через Егошиху вышло на финишную прямую Степень готовности составляет 70% Поделиться Твитнуть

Фото: соцсети Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что строительство второй очереди моста через Егошиху вышло на финишную прямую.

На данный момент возведены все девять опор, и уже просматриваются контуры будущей транспортной развязки, которая соединит Свердловский и Мотовилихинский районы города. Степень готовности второй очереди составляет 70%. На первой половине моста уже уложен нижний слой асфальта, на второй продолжается монтаж балок пролетного строения, после чего строители приступят к устройству дорожного покрытия и на этом участке.

Процесс строительства требует особого подхода из-за сложного рельефа местности. Крупногабаритные балки длиной 33 м доставляются на объект исключительно в ночное время, чтобы не создавать помех для дневного городского трафика.

Открытие движения по второй очереди моста запланировано на эту осень. Сразу после этого подрядчик приступит к ремонту первой очереди: будет полностью заменено дорожное покрытие и проведены работы по восстановлению опор. После завершения всех этапов работ здесь будет запущено полноценное шестиполосное движение

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