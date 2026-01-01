Прокуратура выявила нарушения в организации питания в детсадах и школах Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Совместно с Управлением Роспотребнадзора прокуратура Пермского края провела проверку организации питания в 660 детских садах и школах, а также 140 предприятиях, предоставляющих услуги по питанию для образовательных учреждений.

В ходе проверки были выявлены и устранены 1,5 тыс. нарушений, связанных с организацией питания. В частности, проверяющие обратили внимание на несоответствие фактического рациона утвержденному меню, а также на отсутствие результатов медицинских осмотров, вакцинации и исследований у сотрудников пищеблоков. Кроме того, были выявлены проблемы с хранением продуктов, отсутствием необходимых документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также дефектами внутренней отделки и инвентаря в пищеблоках.

По итогам проверки было вынесено более 500 актов прокурорского реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений. К различным видам ответственности привлечено свыше 650 человек.

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