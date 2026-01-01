Число вакансий стропальщиков в Пермском крае выросло за месяц в два раза А спрос на услуги сантехников увеличился на 34% Поделиться Твитнуть

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Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Работы» изучили изменения в спросе на рабочие профессии и услуги, оказываемые их представителями, за июнь 2026 года. Согласно их данным, в Пермском крае наибольший рост на рынке услуг зафиксирован в категориях сантехники (+34%) и электрики (+25%). Работодатели в Прикамье активнее ищут стропальщиков (спрос на них увеличился на 101%) и отделочников (+76%).

Спрос на услуги сантехников возрос на 34% за месяц. Востребованы как отдельные бытовые услуги, так и комплексные работы. Например, интерес к установке смесителей вырос на 38%, а к монтажу водоснабжения «под ключ» — на 34%. Количество предложений от сантехников тоже увеличилось (+24% за месяц).

В июне услуги электриков стали востребованы в Прикамье на 25% больше. Особенно заметно вырос спрос на отдельные виды работ, такие как замена розеток (+65%), установка систем «умный дом» (+60%), монтаж слаботочных систем (+32%) и диагностика проводки (+15%). Предложение услуг тоже увеличилось — на 22% за месяц.

Сварщики тоже пользуются спросом у жителей Прикамья. Услуги сварки за месяц выросли на 17%. Увеличение интереса связано с активным строительным и дачным сезоном. Особенно заметно вырос спрос на резку и гибку металла на заказ (+53%), а также на изготовление кованых изделий (+20%). Спрос на сварку мангалов, грилей и печей для шашлыков вырос на 36% по сравнению с маем.

По данным «Авито Работы», в июне 2026 года работодатели активнее искали специалистов рабочих профессий, необходимых для ремонта и строительства. Наиболее значительный рост числа вакансий был зафиксирован для стропальщиков — спрос на них увеличился на 101%, а средний предлагаемый доход составил 73 740 руб. в месяц. Количество предложений для отделочников выросло на 76%, а средняя заработная плата составила 121 206 руб. в месяц. Спрос на арматурщиков увеличился на 49%, а их средний доход составил 129 800 руб. в месяц.

«Рост спроса на рабочих специалистов в начале лета во многом связан с увеличением объема строительных, ремонтных и инфраструктурных работ. Работодатели активно расширяют набор специалистов, чтобы реализовать проекты в высокий сезон», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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