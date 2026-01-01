Рособрнадзор объявил предостережение Пермскому медуниверситету Характер нарушений со стороны вуза не сообщается Поделиться Твитнуть

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) вынесла официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера». Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Эта мера принята в рамках федерального госконтроля в сфере образования. Руководству вуза надо принять меры по соблюдению установленных норм. Подробности относительно причин объявления предостережения в ведомстве не сообщили.

Пермский медуниверситет стал одной из трех организаций, которым одновременно были объявлены аналогичные предупреждения. В этот список также вошли Российско-Таджикское ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов в г. Душанбе им. Ю.А. Гагарина» и частное учреждение высшего образования «Московская академия предпринимательства».

«Новый компаньон» обратился в Пермский медуниверситет с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на поступил.

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