Пермский край — в лидерах по дистанционному открытию избирательных счетов в России Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На заседании ЦИК заместитель председателя Николай Булаев заявил, что уже 30% из почти 2 тыс. кандидатов, выдвинутых на региональных выборах, открыли счета онлайн. Пермский край вошел в число лидеров по этому показателю: 58 кандидатов, что составляет более 50% от общего числа выдвиженцев, уже воспользовались этой возможностью.

Как отметили в крайизбиркоме, в 2025 году регион стал одним из девяти, где успешно протестировали дистанционное открытие избирательных счетов. Кандидаты отметили удобство сервиса, его быстроту и возможность работы через специальное приложение. Также они указали, что справки и выписки, распечатанные из дистанционного банковского сервиса, могут быть включены в финансовую отчётность.

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