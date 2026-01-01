Число выданных потребкредитов в Прикамье уменьшилось за месяц на 10,5% Поделиться Твитнуть

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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2026 года в Пермском крае было выдано 38,2 тыс. потребительских кредитов (кредитов наличными), что на 10,5% меньше по сравнению с маем 2026-го, когда было выдано 42,7 тыс. кредитов.

В целом по РФ снижение выдачи потребкредитов составило 10,7% (с 2,11 до 1,89 млн).

Наибольшее сокращение было зафиксировано в Краснодарском (-14,3%) и Забайкальском крае (-12,4%) и Белгородской области (-12,2%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил: «Несмотря на временный рост весной 2026 года, в июне объёмы выдачи потребительских кредитов снизились и остаются на низком уровне. Во втором квартале 2026 года было выдано в 1,5 раза меньше кредитов, чем во втором квартале 2024 года (до значительного повышения процентных ставок и введения ограничений на показатель долговой нагрузки. - Ред.). Это свидетельствует о том, что банки сохраняют высокие требования к кредитным историям заёмщиков, стремясь минимизировать риски просрочек. Качество входящих заявок улучшается, но медленно. Потенциальным заемщикам рекомендуется следить за своей кредитной историей, чтобы не допустить ее ухудшения».

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