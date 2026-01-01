Лжеврач и лжеполицейский лишили семью из Прикамья 600 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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Новый случай телефонного мошенничества произошёл в Чайковском городском округе Пермского края. Местная жительница обратилась в отдел МВД России с заявлением о хищении 600 тыс. руб. Жертвой преступления стал 18-летний сын заявительницы. Мошенники использовали изощрённую схему психологического воздействия, чтобы добиться своей цели.

Всё началось с телефонного звонка, в котором злоумышленник представился врачом поликлиники. Он убедил молодого человека предоставить личные данные под предлогом записи на медицинский осмотр. Затем последовал другой звонок от лжеполицейского, который сообщил, что ранее потерпевший общался с мошенниками, которые взломали его аккаунт на портале «Госуслуги» и оформили от его имени доверенность на человека, занимающегося незаконной деятельностью. Более того, лжеполицейский пригрозил возбуждением уголовного дела за пособничество.

Испугавшись, юноша согласился выполнять указания звонившего. Под дистанционным контролем он провёл «обыск» в квартире и указал на сейф, в котором хранились семейные сбережения. Злоумышленники убедили его, что необходимо проверить купюры, и заставили передать все деньги прибывшему курьеру под предлогом экспертизы. При этом они строго запретили ему рассказывать кому-либо о произошедшем. Когда мать юноши узнала о случившемся, она немедленно обратилась в полицию.

В настоящее время следственный отдел территориального отдела внутренних дел возбудил уголовное дело по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о важности бдительности: «Никогда не выполняйте указания незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Не передавайте личные данные и коды, полученные в смс-сообщениях. Если вам звонят из поликлиники, оператора связи, пенсионного фонда или других организаций, и следом за ними сотрудники правоохранительных органов требуют деньги или пытаются манипулировать вами, немедленно прекратите разговор».

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