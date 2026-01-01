В Перми из-за неисправного аккумулятора загорелся телефон Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В одной из квартир жилого дома в Перми произошло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в аккумуляторной батарее мобильного телефона.

В результате инцидента огнем были повреждены жилое помещение и личные вещи. Пострадавших и погибших нет.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о правилах пожарной безопасности при использовании электронных устройств. Ведомство рекомендует не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не использовать поврежденные розетки и электроустановочные изделия. Особое внимание следует уделять состоянию аккумуляторов: при перегреве, появлении запаха гари или деформации корпуса необходимо немедленно прекратить использование устройства во избежание возгорания.

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