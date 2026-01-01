Школы Пермского края до конца года получат 59 новых автобусов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В этом году в школы Пермского края благодаря федеральной поддержке поступят 59 новых российских автобусов. По данным минобрнауки Прикамья, в их числе будет 14 автобусов «Газель» на 10 мест, 20 «Газелей» вместимостью до 20 пассажиров, 20 автобусов марки ПАЗ на 22 человека и 5 автобусов, рассчитанных на 30 мест.

Ежегодно минпромторг России поставляет школьные автобусы в сельские школы. В 2025 году в регионы было направлено около 3,1 тыс. таких автобусов на сумму свыше 11 млрд руб. В прошлом году Пермский край получил 40 новых автобусов для 32 муниципальных образований.

В настоящее время в школы края подвозят около 25 тыс. учеников, а всего в автопарке региона насчитывается около 700 школьных автобусов.

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