Прокуратура выявила нарушения при разработке Чукаевского месторождения в Перми Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Кировского района Перми провела проверку соблюдения экологического законодательства при эксплуатации Чукаевского месторождения. В ходе надзорных мероприятий были выявлены факты несоблюдения недропользователями условий лицензий, а также проектов разработки и рекультивации участка.

По результатам проверки прокуратура внесла представления об устранении выявленных недостатков. По инициативе прокурора руководители организаций были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность за нарушение условий лицензии и требований проектной документации при пользовании недрами. Руководителям назначены штрафы по 20 тыс. руб.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства все зафиксированные нарушения были оперативно устранены.

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