В Прикамье осудили водителя грузовика, сбившего мотоциклиста ДТП произошло год назад Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Краснокамске суд огласил приговор ранее несудимому 51-летнему жителю п. Новые Ляды. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

Авария произошла в июне прошлого года на 1061 км трассы Кострома—Шарья—Киров—Пермь. Водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, должен был уступить дорогу транспорту, движущемуся по главной дороге. Но он начал поворачивать налево, не пропустив мотоцикл «Сузуки». В результате столкновения мотоцикл оказался под грузовиком, а его 24-летний водитель из Перми получил серьёзные травмы.

Молодой человек был госпитализирован с многочисленными повреждениями, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Во время следствия водитель грузовика признал свою вину и согласился возместить моральный вред пострадавшему.

Суд приговорил его к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.