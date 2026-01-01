Жителя Пермского края осудят за попытку сбыта 16 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следственный отдел ОМВД России «Краснокамский» завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, которому предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ. Эти статьи предусматривают ответственность за покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размерах.

В конце октября прошлого года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка совместно с коллегами из местного отдела полиции и Росгвардии задержали подозреваемого на 1050 км автодороги Кострома—Шарья—Киров—Пермь.

Во время досмотра автомобиля, на котором ехал задержанный, было изъято более 16 кг наркотических веществ.

Следствие установило, что молодой человек приобрёл наркотики в Московской области и перевёз их в Пермский край для дальнейшего распространения.

Несмотря на наличие неоспоримых доказательств, фигурант не признал свою вину. В период следствия его заключили под стражу.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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