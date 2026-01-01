Стала известна причина отмены автобусного рейса Чердынь—Пянтег в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рейс автобуса Чердынь—Пянтег в Пермском крае, который должен был состояться 13 июля, был отменён из-за технической неисправности автобуса (поломка сальника). Заранее уведомить пассажиров об отмене рейса не удалось. Об этом сообщили «Новому компаньону» в администрации Чердынского округа.

Чиновники рассказали, что в настоящее время транспортное средство находится на ремонте, и пообещали, что движение по маршруту будет возобновлено в среду, 15 июля.

Ранее в СМИ появилась информация об отмене автобуса в Пянтег. Пассажиров об этом никто не предупредил. Было высказано предположение, что рейс не состоялся из-за отсутствия топлива.

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