В Пермском крае обнаружили нелегальную вырубку леса с ущербом на 2,5 млн рублей Преступление выявлено после проверки прокуратуры Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Житель Частинского округа Прикамья сообщил в местную прокуратуру о подозрительной активности в лесу. Проведённая надзорным ведомством проверка подтвердила его опасения. Между местным кладбищем и лыжной базой была обнаружена незаконная лесосека, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установили надзорные органы совместно с сотрудниками лесничества, браконьеры уничтожили ценный лесной массив. По предварительной оценке, ущерб природе превысил 2,5 млн руб.

Прокуратура передала материалы следователям. Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Прокуратура Частинского округа держит ход расследования под контролем, отметили в ведомстве.

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