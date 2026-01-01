Пермский курс обучения специалистов нефтегазовой отрасли победил на международном конкурсе Программа оформлена в виде интерактивного комикса с элементами квеста Поделиться Твитнуть

фото предоставлено учебным центром «Нефтьсервисхолдинг»

Пермский Учебный центр «Нефтьсервисхолдинг» одержал победу в международном конкурсе разработчиков электронных образовательных программ «Лаборатория цифрового обучения 2.0», опередив почти сотню участников из различных сфер, включая банковское дело и кибербезопасность.

Победителем стал онлайн-курс для молодых специалистов-бурильщиков, только начинающих свою карьеру на буровых установках. Программа оформлена в виде интерактивного комикса с элементами квеста, напоминающего компьютерную игру. Молодые специалисты проходят через ситуации, с которыми они столкнутся на практике: учатся обращаться с оборудованием, оказывать первую помощь и взаимодействовать с коллегами по бригаде. Основная цель курса — помочь новичкам быстрее адаптироваться, приобрести практические навыки и продвигаться по карьерной лестнице, уделяя особое внимание вопросам безопасности.

Жюри конкурса высоко оценило разработку пермского центра за удобство навигации, увлекательные практические задания и привлекательный визуальный дизайн. Исполнительный директор Учебного центра «Нефтьсервисхолдинг» Наталья Бурнашова отметила, что формат комикса и квеста был выбран специально для того, чтобы молодые специалисты могли в безопасной виртуальной среде освоить тонкости профессии и научиться работать в команде.

Учебный центр, расположенный в Пермском крае, предлагает более 280 программ подготовки и переподготовки кадров, играя важную роль в системе профессионального обучения для российской нефтегазовой отрасли. В 2025 году центр был признан самым популярным учебным центром для буровиков, по версии профильного отраслевого сообщества.

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