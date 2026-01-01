В Прикамье ликвидировали подпольную нарколабораторию Она находилась в жилом доме в Нытве Поделиться Твитнуть

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю пресекли работу подпольной нарколаборатории. Как сообщили в ведомстве, двое жителей Перми организовали кустарное производство сильнодействующего наркотика прямо в жилом доме в Нытве.

Во время обысков из незаконного оборота было изъято более полутора килограммов готового мефедрона. Оба организатора задержаны на месте преступления.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье о производстве наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ). Сейчас оперативники продолжают работать над тем, чтобы установить всех участников этой преступной схемы и каналы сбыта запрещённых веществ.

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