В Прикамье заметно возросли продажи гибридных и электрических авто Покупатели стремятся уменьшить свою зависимость от бензина и сократить расходы на топливо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае автодилеры отмечают значительный рост спроса на гибридные и электрические автомобили. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

С начала 2026 года по июнь в Пермском крае продажи новых гибридных и электрических автомобилей выросли на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2025-го, сообщили в компании VERRA. В среднем за полгода в регионе зарегистрировано 0,3-0,4% электромобилей и 3,5% гибридов от общего числа новых машин.

Дилеры объясняют повышенный интерес к гибридным автомобилям их преимуществами в эксплуатации: они позволяют одновременно снизить расход топлива и уменьшить зависимость от зарядных станций.

По информации Сергея Репина, директора по развитию холдинга «Сатурн-Р-Авто», на каждый проданный в июне электромобиль приходится девять бензоэлектрических машин. Клиенты часто заказывают автомобили, которые только планируют поставить в Пермь. «Некоторые модели гибридов уже практически закончились, на другие выстроилась очередь», — добавляет Артем Кононов, представитель компании «Автопрестиж».

Участники рынка также отмечают изменение структуры спроса. По их словам, рост интереса к автомобилям на альтернативном топливе начался несколько лет назад, но текущая ситуация с доступностью бензина и дизельного топлива ускоряет этот процесс. Покупатели стремятся уменьшить свою зависимость от бензина и сократить расходы на топливо.

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