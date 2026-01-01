Начался монтаж освещения в историко-архитектурном комплексе Усолья Строгановского
Залиты фундаменты под открытые навесы, начата сборка металлоконструкций
Глава Березниковского округа Алексей Казаченко проверил ход реконструкции историко-архитектурного комплекса Усолья Строгановского. В этом году, напомним, планируется создать центральную гостевую зону и площадку для приёма туристов у правления Шуваловых. Также необходимо обустроить двор Дома Брагиных для семейного отдыха и организовать торговые ряды.
По словам Казаченко, подрядчик уже завершает планировку участков: снят растительный грунт, отсыпан щебень для будущих плиточных дорожек. Ведётся установка бордюров, монтаж систем освещения и видеонаблюдения. Залиты фундаментные плиты под открытые навесы, начата сборка металлоконструкций. Впереди — комплексное озеленение территории.
Параллельно выполняются работы по консервации объектов культурного наследия регионального значения, которые находятся под контролем краевой инспекции по охране ОКН.
Также прорабатывается вопрос прокладки сетей водо- и газоснабжения.
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