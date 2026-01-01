Начался монтаж освещения в историко-архитектурном комплексе Усолья Строгановского Залиты фундаменты под открытые навесы, начата сборка металлоконструкций Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Алексей Казаченко

Глава Березниковского округа Алексей Казаченко проверил ход реконструкции историко-архитектурного комплекса Усолья Строгановского. В этом году, напомним, планируется создать центральную гостевую зону и площадку для приёма туристов у правления Шуваловых. Также необходимо обустроить двор Дома Брагиных для семейного отдыха и организовать торговые ряды.

фото из соцсетей Алексей Казаченко

По словам Казаченко, подрядчик уже завершает планировку участков: снят растительный грунт, отсыпан щебень для будущих плиточных дорожек. Ведётся установка бордюров, монтаж систем освещения и видеонаблюдения. Залиты фундаментные плиты под открытые навесы, начата сборка металлоконструкций. Впереди — комплексное озеленение территории.

фото из соцсетей Алексей Казаченко

Параллельно выполняются работы по консервации объектов культурного наследия регионального значения, которые находятся под контролем краевой инспекции по охране ОКН.

Также прорабатывается вопрос прокладки сетей водо- и газоснабжения.

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