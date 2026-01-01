Собственник аварийного жилья не смог увеличить назначенную властями Перми компенсацию Пермский краевой суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу собственника квартиры в аварийном доме, который оспорил размер компенсации, присуждённой судом первой инстанции, сообщает пресс-служба краевого суда.

В июле 2018 года многоквартирный дом на ул. Ставропольской в Перми признали аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим администрация города изъяла квартиру площадью 51 кв. м у собственника. Ранее суд уже постановил взыскать с администрации компенсацию за саму квартиру, но собственник не согласился с её размером, утверждая, что в расчёт не вошла стоимость его доли в праве на сверхнормативную часть земельного участка под домом.

Истец предоставил отчёт частной оценочной компании, согласно которому стоимость этой доли составляла 1 996 000 руб. На основании этого мужчина подал иск к администрации города, требуя взыскать компенсацию в размере 1 996 000 руб.

Суд первой инстанции назначил судебную строительно-техническую экспертизу. Эксперты определили рыночную стоимость доли истца в сверхнормативной части земельного участка в размере 678 400 руб. Они исходили из фактической площади участка — 1571 кв. м, используя нормативы СП 30-101-98. Площадь в 3295,02 кв. м, указанную истцом, не признали юридически значимой, поскольку такой участок относился сразу к двум домам и не был сформирован как отдельный объект под домом, где находилась квартира истца.

Районный суд Перми счёл выводы экспертов обоснованными и учёл их при определении размера компенсации. Собственник не согласился с этим решением и обжаловал его в Пермском краевом суде. В апелляционной инстанции он настаивал на расчёте компенсации по отчёту своего оценщика.

Пермский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции и указал, что на момент изъятия квартиры земельный участок под аварийным домом не был сформирован и его границы не были установлены. Расчёт компенсации, основанный на площади 3295,02 кв. м, был признан необоснованным.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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