Медианное предложение по зарплате в Пермском крае увеличилось за полгода на 9,2% Наибольший рост зарплат наблюдался в сельском хозяйстве и добыче сырья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые шесть месяцев 2026 года медианное предложение по зарплате в Пермском крае увеличилось на 9,2%, поднявшись с 68,2 тыс. руб. в январе до 74,5 тыс. руб. в июне. По данным аналитиков hh.ru, наибольший рост зарплат наблюдался в сельском хозяйстве и добыче сырья, а также среди отдельных профессий (например кладовщики).

Наиболее значительное повышение зарплат произошло в сельском хозяйстве: работодатели увеличили предложения на 17,2%, с 99,1 до 116,2 тыс. руб. На втором месте по темпам роста оказалась добыча сырья, где медианные предложения выросли на 16% и достигли 112,9 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров сфера рабочего персонала: работодатели стали предлагать специалистам этой области на 12,3% больше, чем в начале года, доведя медианную зарплату до 101,2 тыс. руб.

В число пяти сфер с наибольшим ростом зарплат также вошли строительство и недвижимость (на 11,1%, до 116,6 тыс. руб.) и юриспруденция (на 10,5%, до 67,5 тыс. руб.).

Среди массовых профессий наиболее заметный рост зарплат был зафиксирован у кладовщиков и приёмщиков товаров: за полгода медианные предложения увеличились на 86,7%, с 60 до 112 тыс. руб. В пятерку также вошли операторы контакт-центров (на 68,8%, до 78,5 тыс. руб.), маляры, штукатуры и отделочники (на 67,6%, до 150,8 тыс. руб.), мерчандайзеры (на 49%, до 45 тыс. руб.) и машинисты (на 46,4%, до 166,9 тыс. руб.).

«В первом полугодии 2026 года наибольший рост зарплат был зафиксирован среди представителей рабочих профессий и линейного персонала. Однако лидеры по темпам роста и уровню дохода не всегда совпадают. Например, быстрее всего зарплаты увеличились у кладовщиков и приемщиков товаров (на 86,7%), тогда как самые высокие предложения среди массовых специалистов сейчас получают сварщики. Медианная зарплата в этой профессии достигла 255,9 тыс. руб., что сопоставимо с уровнем доходов некоторых руководящих должностей», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Уровень зарплат, которые компании готовы предлагать руководящим должностям, тоже меняется, хотя в среднем динамика не такая значительная, как у линейного персонала. Самый заметный рост зарплат показали вакансии директоров магазинов и сетей: работодатели увеличили предложения на 16%, с 81,1 до 94,1 тыс. руб. Также выросли предложения для прорабов и мастеров СМР (на 11,1%, до 150 тыс. руб.) и руководителей проектов (на 2,2%, до 115 тыс. руб.).

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