В Прикамье заходит федеральная сеть диализных центров Группа «Нефромед» работает в 20 регионах страны Поделиться Твитнуть

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В Перми 1 июля зарегистрировано ООО «Диализный центр Пермь» группы «Нефромед». Компания занимается оказанием медицинских услуг в сфере больничных организаций, а также общей и специализированной врачебной практикой. 50% акций принадлежит предпринимательнице из Краснодарского края Элине Палладий, еще по 20% — Евгению Рыбакову и Дмитрию Шикалову из Татарстана, оставшиеся 10% — Любови Рыбке из Кабардино-Балкарии. Офис компании находится в жилом доме по ул. Мира, 51 в Индустриальном районе. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные Rusprofile.

Отмечается, что Элина Палладий также является соучредителем пяти других организаций, включая «Диализный центр «Крым» и «Диализный центр «Севастополь». Эти компании входят в группу «Нефромед», предоставляющую медицинские услуги для пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности.

Первый диализный центр сети «Нефромед» открылся в 2016 году. Его возглавляет предприниматель индийского происхождения Ашиш Тьяги, ранее работавший в B. Braun в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сеть «Нефромед» охватывает более 20 регионов России, включая Москву, Татарстан, Красноярский и Забайкальский края, Кемеровскую, Ивановскую и Тюменскую области, а также имеет партнерские клиники в Перми, Краснокамске и Кудымкаре. Главный офис группы находится в Санкт-Петербурге. Ежегодно проводится свыше 650 тыс. процедур диализа.

В минздраве Пермского края заявили, что о планах открытия новой частной клиники не известно. Все диализные центры в регионе являются частными и работают в рамках ОМС.

По информации 2ГИС, в Перми действуют два центра диализа и два амбулаторных нефрологических центра «Б. Браун». Скоро откроется еще один центр — «Нью Лайф» (ул. Куйбышева, 101). На прошлой неделе стало известно о планах строительства завода по производству диализных растворов в Перми. Проект реализует федеральная группа «Фармсинтез», владелец — Викрам Пуния. Инвестиции составят более 5 млрд руб., запуск — до конца 2030 года.

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