Спортсмены из Пермского края завоевали бронзу на этапе Кубка России по парашютному спорту Поделиться Твитнуть

Команда парашютистов из Прикамья заняла третье место на первом этапе Кубка России по парашютному спорту в дисциплине купольное пилотирование. Соревнования состоялись на аэродроме Танай в Кемеровской области.

В состав команды, поднявшейся на пьедестал почета, вошли Алексей Ионин, Дмитрий Сускин и Александр Чернышов. В рамках данного вида программы участники демонстрируют навыки управления высокоскоростным парашютным куполом. Судейская коллегия оценивает скорость полета, пройденную дистанцию и точность приземления спортсменов.





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