В Перми в 2026 году запланирован капитальный ремонт фасадов 60 многоквартирных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В текущем году в Перми продолжается программа по обновлению облика города. При софинансировании из краевого и городского бюджетов ведется капитальный ремонт фасадов 60 многоквартирных домов.

Приоритет отдан зданиям, расположенным вблизи социально значимых объектов и вдоль основного гостевого маршрута. Дизайн фасадов разрабатывался с учетом создания единого архитектурного стиля, в палитре которого преобладают белый, бежевый и терракотовый цвета.

На десяти объектах ремонтные работы уже находятся на завершающей стадии. В этот перечень вошли дома по адресам: улицы Кировоградская, 31 и 33, Белинского, 47, Героев Хасана, 16, Крисанова, 16, Луначарского, 21, Монастырская, 27, Окулова, 31, Старцева, 5, а также шоссе Космонавтов, 55.

Параллельно стартовали работы еще на 30 объектах. Среди них здания на улицах Белинского, 42, Карбышева, 4, Кировоградская, 39 и 51, Крисанова, 73, Крупской, 18, Ленина, 81, Петропавловская, 60 и 62, Репина, 18 и 19, Советской Армии, 3, Уральская, 114 и 116, Чернышевского, 15 и 17.

Всего в период 2026-2027 годов администрация Перми совместно с Фондом капитального ремонта Пермского края планирует комплексно обновить фасады 96 многоквартирных домов.

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