Жителей Прикамья предупредили об опасности сплавов по реке Чусовой из-за паводка Поделиться Твитнуть

ООПТ Пермского края

Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края опубликовала предупреждение для посетителей Чусовского участка природного парка Пермский. В ведомстве заявили о опасности прохождения сплавных маршрутов в текущих условиях.

Особую угрозу представляет участок реки от урочища Журавлик до села Кын включительно. Река находится в состоянии дождевого половодья: уровень воды достиг критических отметок, а по руслу массово перемещаются деревья, коряги и бытовой мусор. Эти объекты создают заторы и скрытые ловушки, а также существенно затрудняют безопасное причаливание.

В связи с изменившимися гидрологическими условиями сложность сплава резко возросла, что создает прямую угрозу для жизни туристов. Представители дирекции призывают ответственно подходить к планированию отдыха, строго соблюдать правила техники безопасности и воздержаться от поездок на реку с детьми.

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