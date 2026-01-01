В Кудымкарском округе возбуждено уголовное дело по факту насилия над семилетней девочкой Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кудымкарском муниципальном округе, в одной из деревень в районе села Верх-Иньва, расследуется уголовное дело по факту совершения насильственных действий в отношении семилетнего ребенка. Об этом сообщает издание «Парма Новости».

По имеющимся у издания данным, подозреваемым в совершении преступления является местный житель. С момента инцидента прошло не менее восьми дней.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю подтвердило факт возбуждения и расследования уголовного дела в ответ на запрос издания. Дополнительные подробности не разглашаются.

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