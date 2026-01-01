В Перми возбудили уголовное дело после ДТП с участием трамвая и автобуса
Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту травмирования пассажиров в результате дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта.
По информации следствия, 13 июля на бульваре Гагарина в Перми столкнулись маршрутный автобус и трамвай. В результате аварии пострадали два пассажира, которым была своевременно оказана медицинская помощь.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Мотовилихинскому району Перми по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Поводом для начала процессуальной проверки послужили публикации в средствах массовой информации.
В ходе расследования следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров. Следственные действия продолжаются.
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