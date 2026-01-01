В Перми на градсовете обсудили КРТ на Подлесной и концепцию застройки Паркового В микрорайоне планируется построить бассейн и новый квартал с домами до 25 этажей Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Ермолина / vk.ru/ermolina59

На заседании градостроительного совета Пермского края рассмотрели архитектурно-градостроительные концепции комплексного развития территории (КРТ) по ул. Подлесной. Речь идёт о двух несмежных участках общей площадью 3,3 га. По словам главного архитектора региона Елены Ермолиной, это один из уникальных примеров современного подхода к КРТ, когда вместе с жильём создаются востребованные спортивные объекты.

Как отметила Ермолина, важной частью проекта станет строительство детского и взрослого бассейна, зала единоборств и универсального спортивного зала. Она подчеркнула, что прилегающая территория будет благоустроена и обеспечена парковочным пространством.

Фото: Елена Ермолина / vk.ru/ermolina59

Кроме того, участники заседания рассмотрели концепцию жилой застройки в микрорайоне Парковый. Там появится новый квартал переменной этажности с доминантными башнями до 25 этажей. Поскольку городская среда там складывалась на протяжении многих лет и сочетает здания разных архитектурных периодов, одной из ключевых задач стала грамотная интеграция нового комплекса в уже сложившуюся городскую ткань.

Главный архитектор Прикамья пояснила, что объёмно-пространственная композиция прорабатывалась с учётом окружающей застройки для формирования целостной и комфортной среды.

Елена Ермолина добавила, что сегодня важно создавать полноценную городскую среду, где рядом с домом появляются общественные пространства, спортивные объекты и вся необходимая инфраструктура, — это делает новые районы удобными для жителей.

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