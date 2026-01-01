В Перми 30% горожан хотя бы раз прибегали к шантажу для повышения зарплаты «Неудобных» специалистов увольняют за это лишь 7% компаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мужчины чаще угрожают работодателю увольнением, однако женщины успешнее используют этот прием для достижения своих целей. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

В ходе опроса экономически активных жителей Перми выяснилось, что 30% горожан хотя бы раз прибегали к шантажу руководства возможным уходом из компании. Мужчины делают это значительно чаще женщин: 34% против 27%. Примечательно, что частота использования этого инструмента напрямую зависит от уровня дохода: среди пермяков с зарплатой свыше 150 тыс. руб. об этом заявили 37%, тогда как среди тех, кто зарабатывает меньше, показатель составляет 32%.

При этом рынок труда стал более гибким. Работодатели крайне редко идут на конфликт с ценными сотрудниками: лишь 7% компаний увольняют «неудобных» специалистов после подобных заявлений. Каждый десятый руководитель (10%) сразу соглашается пересмотреть условия труда или оклад, а большинство — 65% — вступают в переговоры и ищут компромиссные варианты.

Статистика показывает, что женская стратегия оказывается результативнее. Среди тех, кто когда-либо ставил ультиматум начальству, добиться желаемого удалось 58%. Однако если рассматривать гендерное разделение, то цели достигают 64% женщин и только 52% мужчин. В случае провала переговоров мужчины также чаще покидают компанию (34%), чем женщины (28%). Еще 8% опрошенных остались работать на прежних условиях без каких-либо изменений.

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